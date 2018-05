June 1, 2018 - Friday

1908 Provisions - Ronnie McGee 6:30-9:30 p.m.

Ameristar Bottleneck Blues Bar, Vicksburg - NuCorp 8 p.m.

Cathead Distillery - "Cathead Jam" feat. Moon Taxi, Black Pistol Fire & Elliot Root 5-11 p.m. $40 single-day $60 two-day pass

Char - Ronnie Brown 6 p.m.

F. Jones Corner - Live Music midnight $10

Georgia Blue, Flowood - Live Music

Georgia Blue, Madison - Live Music

The Hideaway - Live Music 9 p.m.

Iron Horse Grill - Louis "Gearshifter" Youngblood 8 p.m.

ISH Grill & Bar - "First Friday JXN" feat. 601 Live Band, DJ Unpredictable & comedian Merc B. 9 p.m.-2 a.m. $15 advance $50 VIP for four

Kathryn's - Faze 4 Dance Band 7-10:30 p.m.

Lounge 114 - Doctor Dee 9 p.m.-midnight $17.89

Majestic Burger - Larry Brewer 6-9 p.m.

Martin's - "Cathead Jam Aftershow" feat. Winston Ramble 10 p.m. $10

Mudbugs 042 - Phil & Trace 7-10 p.m.

Mudbugs 047 - Travelin' Jane Duo 10 p.m.

Pelican Cove - "Rockin' the Rez" feat. Ashley McBryde 11 a.m.-1 p.m.; Fannin Landin' 7-11 p.m.

Pop’s Saloon - Live Music 9 p.m.

Shucker's - Live Music 5:30-9:30 p.m.; Live Music 8 p.m.-1 a.m. $5; Live Music 10 p.m.-2 a.m.

Table 100 - Tommie Vaughn 6 p.m.

Underground 119 - King Edward Blues 8:30 p.m.

WonderLust - DJ Taboo 8 p.m.-2 a.m.